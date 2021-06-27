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خبير: القمة المصرية العراقية الأردنية تعكس مدى التزام الدولة المصرية بتنفيذ الاتفاقيات

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خبير: القمة المصرية العراقية الأردنية تعكس مدى التزام الدولة المصرية بتنفيذ الاتفاقيات خبير: القمة المصرية العراقية الأردنية تعكس مدى التزام الدولة المصرية بتنفيذ الاتفاقيات

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علق كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات والابحاث الاقتصادية، على انعقاد القمة المصرية العراقية الأردنية اليوم في بغداد قائلًا: «هذه القمة تعكس توجهات الاقتصادية، وتؤكد توجه الدولة المصرية للاندماج والتشارك مع الاقتصاديات الكبرى».

وتابع «عادل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن القمة المصرية العراقية الأردنية تعكس مدى التزام الدولة المصرية بتنفيذ الاتفاقيات التي تُوقع مع مختلف الدول، وتذليل أي عقبات أمام هذه الاتفاقيات، وبالتالي توجه دول العالم إلى مزيد من الرغبة في التعاون مع الدولة المصرية.

ولفت إلى أن هذه القمة تساعد في خلق نوع من التقارب في وجهات النظر في عرض الرؤى المختلفة لسبل التعاون، مشيرًا إلى أن هذه القمة تناقش العديد من المجالات مثل الربط الكهربائي بين مصر والأردن والعراق، وهذا الملف من الملفات الكبرى التي ستؤدي إلى مزيد من التنمية بين الدول الثلاث، خلاف التعاون بين الدول الثلاث في تحول مصر لمركز إقليمي للطاقة، وهذا من شأنه أن يُزيد فرص العمل والتشغيل والإنتاج، وزيادة معدلات النمو.

المصرى اليوم

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