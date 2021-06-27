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تأهل منتخبات السنغال وجزر القمر وتونس والسعودية إلى ربع نهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب

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تأهل منتخبات السنغال وجزر القمر وتونس والسعودية إلى ربع نهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب

اكتمل عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عامًا، التي تُقام في العاصمة المصرية القاهرة وينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، وتستمر حتى السادس من شهر يوليو المقبل.

وتأهل منتخبا السنغال وجزر القمر عن المجموعة الثالثة، ومنتخبا تونس والسعودية عن المجموعة الرابعة إلى دور الثمانية، ليلحقوا بمنتخبات والجزائر والمغرب وطاجيكستان.

في المجموعة الثالثة، حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة منتخبي السنغال والعراق، حيث سجل للمنتخب السنغالي اللاعب سليمان فاي، بينما جاء هدف نظيره العراقي عن طريق عبدالرزاق قاسم.

وفي المجموعة نفسها حقق منتخب جزر القمر فوزًا بنتيجة 3-1 على نظيره اللبناني، وسجل له كل من محمود عادل وحدار أبطاح وفهد يسين، بينما جاء هدف منتخب لبنان بوساطة اللاعب علي قصاص.

بتلك النتائج، يتصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، يليه منتخب جزر القمر (6 نقاط) ثم منتخب العراق (3 نقاط) ومنتخب لبنان من دون رصيد.

وفي المجموعة الرابعة، حسم منتخب تونس الصدارة لصالحه بعد الفوز على منتخب 2-1، وسجل هدفيه اللاعب هاني جرتيله، فيما جاء هدف السعودي عن طريق مشاري النمر.

كما حقق منتخب اليمن فوزًا بنتيجة 3-1 أمام منتخب أوزبكستان، وسجل له قاسم الشرفي وعمار نعمان وعماد الجديمة، بينما جاء هدف المنتخب الأوزبكي بوساطة عبداللاخ بولدوشيف.

بتلك النتائج، يتصدر منتخب تونس ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، يليه منتخب السعودية (6 نقاط) ثم منتخب اليمن بـ3 نقاط، وبعدهم منتخب أوزبكستان من دون رصيد.

تأهل منتخبات السنغال وجزر القمر وتونس والسعودية إلى ربع نهائي كأس العرب لمنتخبات الشباب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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