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أديس أبابا طرحت شروطا مستحيلة.. السودان يرفض مقترحا إثيوبيا بشأن «سد النهضة»

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أديس أبابا طرحت شروطا مستحيلة.. السودان يرفض مقترحا إثيوبيا بشأن «سد النهضة» أديس أبابا طرحت شروطا مستحيلة.. السودان يرفض مقترحا إثيوبيا بشأن «سد النهضة»

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قال مسؤول سوداني، الأحد، إن بلاده رفضت مقترحا إثيوبيا بشأن الملء الثاني لسد النهضة الذي تشيده أديس أبابا على النيل الأزرق، مما يعمق الخلاف الإقليمي بشأن المشروع.

وأضاف المسؤول السوداني، أن الاقتراح الإثيوبي بشأن الملء الثاني ليس حقيقيا ووصفه بأنه وسيلة لكسب الوقت، موضحا أن أي اقتراح من هذا القبيل يجب أن يكون تحت رعاية وسطاء الاتحاد الأفريقي وأن يشمل جميع الأطراف، وفقا لوكالة رويترز.

وأشار إلى أن إثيوبيا طرحت شروطا مستحيلة تتعلق بتقسيم حصة المياه التي يعتبرها السودان خارج نطاق المفاوضات.

المصرى اليوم

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