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شوبير يكشف خبر صادم بشأن وليد سليمان

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شوبير يكشف خبر صادم بشأن وليد سليمان شوبير يكشف خبر صادم بشأن وليد سليمان

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تعرض وليد سليمان، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لإصابة جديدة.

وكتب أحمد شوبير عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل «تويتر» :«وليد سليمان منتهي سوء الحظ اصابه تتكرر من جديد..اتمنى عودته سريعا للملاعب نموذج للاعب الملتزم».

وعاني وليد سليمان، في الفترة الماضية من الإصابة في العضلة الأمامية، قبل أن يعود للمشاركة في المباريات مع الفريق الأحمر.

وكان اللاعب صاحب الـ36 عامًا قد شارك في الشوط الثاني من مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي، التي أقيمت أمس السبت، في إياب نصف نهائي دور أبطال افريقيا، والتي فاز بها الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة.

يُذكر أن الأهلي يستعد لخوض مباراة بيراميدز، المقرر لها الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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