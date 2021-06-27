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حظر مبيت السيارات السياحية بشوارع الغردقة: غرامة ١٠ آلاف جنيه للمخالفين

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حظر مبيت السيارات السياحية بشوارع الغردقة: غرامة ١٠ آلاف جنيه للمخالفين حظر مبيت السيارات السياحية بشوارع الغردقة: غرامة ١٠ آلاف جنيه للمخالفين

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قرر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، الأحد، حظر نهائي لمبيت السيارات والاتوبيسات التابعة للشركات السياحية وغيرها من شركات النقل التي تعمل داخل نطاق المحافظه بالأماكن العامة وشوارع وميادين مدينة الغردقه.

وحصلت المصري اليوم على نسخة من القرار:

ومنح القرار وفقا لمادته الثانية لاصحاب السيارات من الشركات السياحية وغيرها من شركات النقل الاخرى مهله لتوفيق اوضاعها تنتهي في اول اغسطس 2021 على ان يتم حجز وسحب تراخيص السيارة المخالفة وتحصيل غرامه قدرها 10،000 جنيه بعد انتهاء تلك المدة.

وكلف المحافظ مسؤولي الوحدة المحلية في مدينة الغردقة وادارة مرور البحر الاحمرلمتابعة تنفيذ القرار كل فيما يخصه وابلاغه لجميع جهات الاختصاص
القرار.

كانت مذكرة مقدمة من ادارة الشؤون المالية بالديوان العام للمحافظه بشان حظر اتخاذ الشركات السياحية وغيرها شوارع وميادين الغردقه كمكان الوقوف لسياراتها وحافلاتها والزام الشركات بمبيت الاتوبيسات بالجراجات المخصص لها بمدن المحافظة.

كانت محافظة البحر الاحمر قد تلقت عدة شكاوي من الاهالي بمبيت الاتوبيسات السياحية وسيارات النقل والمياه واتوبيسات المدارس بالشوارع والمناطق السكنية ما يسبب ازعاجا للسكان والاستيلاء على اماكن انتظتر السيارات الملاكي.

المصرى اليوم

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