فلاديمير بيتكوفيتش: لا أهتم بإصابات فرنسا قبل مواجهتنا غداً

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أكد فلاديمير بيتكوفيتش مدرب سويسرا، أكد أنه لا يهتم كثيرا بالإصابات الكثيرة المتواجدة في خط دفاع فرنسا بذلك قبل مباراتهما في دور الستة عشر ببطولة أوروبا 2020 لكرة القدم يوم الإثنين.

ولم تعد فرنسا تملك أي ظهير أيسر بعد إصابة لوكا هرنانديز ولوكا ديني خلال التعادل 2-2 مع البرتغال يوم الأربعاء، وربما تضطر إلى تغيير الخطة بالكامل مع انتقال أدريان رابيو لاعب الوسط إلى الخط الخلفي في الجانب الأيسر.

وقال بيتكوفيتش في مؤتمر صحفي: «لا أعتقد أن هذا يؤثر علينا. هذه مشكلات للمدرب ديدييه ديشامب، لكنه يملك العديد من اللاعبين الرائعين الذين يمكنه الاختيار منهم»، وأضاف: «يجب أن نختبر أنفسنا ونستعد للظهور بمستوانا».

وخرجت سويسرا من دور الستة عشر في آخر 3 بطولات كبرى، منها الهزيمة 5-4 أمام بولندا بركلات الترجيح في بطولة أوروبا 2016.

ويتولى بيتكوفيتش المسؤولية منذ 2014، وكان حاضرا في هزيمتين من الثلاث، وحدث ذلك في بطولة أوروبا الماضية وكأس العالم 2018.

وأوضح مدرب سويسرا «مع كل الاحترام للمنافسين، سنحاول التأهل غدا لأنه في هذه المرحلة لا مجال للتراجع. الطريق الوحيد يكون للأمام».

وختم: «بكل تأكيد في المباراة أمام بولندا ببطولة أوروبا 2016، كنا نستحق التأهل، وفي ركلات الترجيح تحتاج إلى الحظ. تعلمنا من هذه المباراة وكذلك من الخسارة أمام السويد في كأس العالم 2018».

وكانت سويسرا اجتازت دور المجموعات بصعوبة حيث احتلت المركز الثالث بعد فوز واحد وتعادل واحد وخسارة واحدة.