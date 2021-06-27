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ريال مدريد يشترط إعادة شراء دياز مستقبلاً للموافقة على بيعه لميلان

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ريال مدريد يشترط إعادة شراء دياز مستقبلاً للموافقة على بيعه لميلان ريال مدريد يشترط إعادة شراء دياز مستقبلاً للموافقة على بيعه لميلان

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كشفت صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية، عن شرط ريال مدريد لبيع مهاجمه الإسباني براهيم دياز إلى ميلان، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعد ان لعب دياز معارا إلى ميلان الموسم الماضي، وقدم مستويات جيدة مع الفريق، وأقنع النادي بضمه بشكل نهائي.

وقالت الصحيفة الإيطالية، ان دياز أصبح قريبا من الانتقال إلى ميلان بشكل نهائي، مقابل 20 مليون يورو، ومع ذلك، فإن ريال مدريد يشترط وضع بند يسمح له بإعادة شراء دياز مستقبلا، مقابل 35 مليون يورو، وهو نفس البند الموضوع في عقد سيرجيو ريجيلون مع توتنهام.

ويثق ريال مدريد في إمكانات دياز الكبيرة، لكنه يدرك أن فرصته في المشاركة مع الفريق الموسم المقبل ستكون صعبة، وبالتالي وافق على بيعه لميلان.

المصرى اليوم

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