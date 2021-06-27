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فتح باب الترشح لمنصب أمين جامعة بنها المساعد لشؤون البيئة (تفاصيل)

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فتح باب الترشح لمنصب أمين جامعة بنها المساعد لشؤون البيئة (تفاصيل) فتح باب الترشح لمنصب أمين جامعة بنها المساعد لشؤون البيئة (تفاصيل)

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أعلنت جامعة بنها عن حاجتها لشغل وظيفة أمين جامعة مساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة (المستوى الوظيفي مدير عام).

وقالت الجامعة في بيان، الأحد، إنه على راغبي التقدم لشغل هذه الوظيفة ممن له الخبرة في هذا المجال استيفاء النموذج بإدارة الجامعة، وسحب نموذج مقترح التطوير من الامانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بإدارة الجامعة.

وأضاف أن الأوراق المطلوبة تشمل، بيان حالة وظيفية معتمد وموضح به التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية والخبرات النوعية والزمنية والوظائف الإشرافية التي شغلها والدورات التدريبية ونوعها ومكانها وخطابات الشكر والتقدير والجزاءات والأجازات إن وجدت وتقارير الكفاية للأداء عن اخر ثلاث سنوات، وبيان تفصيلي عن أبرز الإنجازات والإسهامات للمتقدم في الوحدة التي يعمل بها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك ومعتمدا من السلطة المختصة ومختومة، وسحب نموذج مقترح التطوير من الامانة الفنية للجنة الدائمة للقيادات بالوظيفة المراد شغلها لتحسين إدارتها وتبسيط الإجراءات بها، وسابقة العمل بالمنظمات الدولية والاقليمية ان وجد، وما يفيد الاشتراك في المؤتمرات ان وجد، ومدى اجادة لإحدى اللغات الاجنبية، وان يكون لديه شهادات معتمدة تفيد القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، إضافة إلى (6) صور شخصية مقاس 4*6، و(4) صور بطاقة الرقم القومي سارية.

وأوضح أنه تقدم الطلبات شخصيا باسم السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة، مرفقا بها أصل المستندات المطلوبة و8 صور منها وعدد 6صورة شخصية و4 صورة بطاقة رقم قومي، وتسلم باليد إلى الأمانة الفنية بالجامعة بدءا من اليوم التالي للنشر ولمدة شهر من تاريخ الإعلان، ولن يلتفت للطلبات السابق تقديمها قبل هذا الإعلان أو التي ترد بعد المدة المحددة لقبول الطلبات أو الواردة بالبريد.

يذكر أنه يمكن الاطلاع على بيانات هذه الوظيفة من واقع بطاقة الوصف الخاصة بالوظيفة والمستندات والاوراق المطلوبة والموجودة بلوحة الإعلانات بمبنى إدارة الجامعة ببنها، وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من داخل الجامعة أو من خارجها ويشترط للتعيين بهذه الوظائــــــف القيادية ان يتوافر في المتقدم شروط شغلها وان يجتاز اختبارات الصلاحية للوظيفة واجتياز البرنامج التدريبي المقرر بنجاح.

المصرى اليوم

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