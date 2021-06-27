محافظ كفر الشيخ يتابع حملات إزالة الإشغالات بالمدن (صور)

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شهدت مدينة كفر الشيخ، الأحد، حملات موسعة لإزالة الاشغالات، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لإزالة الإشغالات بكافة مراكز ومدن المحافظة، وتحقيق الانضباط للشوارع والميادين، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة وتطبيق القانون وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات وكذلك الباعة الجائلين بالتنسيق والتعاون مع رجال أمن كفرالشيخ.

وأشرف اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، على أعمال رفع جميع الاشغالات بشوارع «بشوارع النبوي المهندس- الخليفة المأمون بشرق كفر الشيخ، وميدان الفالوجا وشارع ٢٣ يوليو، بغرب المدينة، كذا حملة حملة مكبرة بالموقف القديم ،وتم تسليم الموقف بعد رفع الإشغالات لمدير المواقف وإدارة الموقف لمنع الإشغالات.

وشدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على ضرورة التنسيق الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية مع شرطة المرافق، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدي على حرم الطريق وإزالة كافة أشكال التعديات والمخالفات التي تعيق حركة المارة والتنبيه على أصحاب الأكشاك المرخصة بعدم تجاوز المساحات المخصصة لها، مؤكدًا استمرار حملات إزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق، لإعادة الانضباط للشارع وتطبيق القانون بقوة وحزم على المخالفين.

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