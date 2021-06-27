الداخلية تكشف ملابسات التحرش بـ«فتاة العمرانية» داخل ميكروباص والتعدي عليها

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كشفت وزارة الداخلية، الأحد، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على فتاة بالضرب والسب.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على بعض صفحات موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك»، وأحد المواقع الإخبارية متضمنًا قيام أحد الأشخاص بالتعدي على فتاة بالضرب والسب، بالفحص تبين حضور «طالبة»، مقيمية بدائرة القسم لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة وبصحبتها والدتها.

وقررت أنه أثناء سيرها بأحد الشوارع بدائرة القسم، قام قائد إحدى السيارات بمعاكستها، ولدى معاتبتها له تعدى عليها بالضرب والسب «دون إصابات».

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد مرتكب الواقعة وضبطه والسيارة قيادته، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية.