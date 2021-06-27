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تسمم سيدتين بسوهاج: إحداهما لدغها عقرب والأخرى تناولت قرص غلال

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تسمم سيدتين بسوهاج: إحداهما لدغها عقرب والأخرى تناولت قرص غلال تسمم سيدتين بسوهاج: إحداهما لدغها عقرب والأخرى تناولت قرص غلال

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أصيبت سيدتان، الأحد، بحالة إعياء شديد وأعراض تسمم في واقعتين منفصلتين بدائرة مركز طما في شمال محافظة سوهاج.

قالت التحقيقات الأولية إن إحداهما لدغها عقرب أثناء تواجدها بالمنزل، والثانية تناولت قرص «حفظ غلال» بطريق الخطأ.

تلقى اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، إخطارين بالواقعتين من مأمور مركز شرطة طما، فانتقل اللواء جلال أبوسحلى نائب مدير الأمن لقطاع الشمال، والعميد نورالدين عمر رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، وتبين من المعاينة والفحص للرائد أحمد تعيلب رئيس مباحث مركز طما، ورود بلاغ من المستشفي المركزي، بوصول ياسمين. ف. ع «29 سنة- ربة منزل» وتقيم بدائرة المركز مصابه بحالة إعياء إدعاء لدغ عقرب.

وبسؤالها قررت بأنه أثناء تواجدها بالمنزل لدغها عقرب مما أدي لإصابتها ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك، وورد بلاغ آخر من المستشفي المركزي بوصول ياسمين. ج. أ «24 سنة- ربة منزل» وتقيم بدائرة المركز مصابه بحالة إعياء إدعاء تناول أقراص مجهولة، وتم تحويلها إلى مستشفي أسيوط الجامعي، وبسؤالها قررت أنه أثناء تواجدها بالمنزل تناولت قرصا لحفظ الغلال عن طريق الخطأ مما نتج عنه إصابتها ولم تتهم أحد بالتسبب في ذلك، وتحرر بالواقعتين المحضرين اللازمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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