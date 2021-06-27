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«روبي» تُشعل صفحات «السوشيال ميديا» بوصلة رقص من حفلتها الأخيرة ()

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«روبي» تُشعل صفحات «السوشيال ميديا» بوصلة رقص من حفلتها الأخيرة (فيديو) «روبي» تُشعل صفحات «السوشيال ميديا» بوصلة رقص من حفلتها الأخيرة ()

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أثارت الفنانة روبي خلال الساعات الماضية، جدل واسعة بين الجمهور من خلال صفحات السوشيال ميديا، بعد انتشار مقطع من حفلها أمس، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة.

وظهرت روبي خلال الحفل مرتدية فستان، وتغني عدد من أغاني ألبومها الجديد «ثانية واحدة» الذي طرحته مؤخرًا.

ونشرت روبي مقطع فيديو خلال تواجدها بالحفل وهي ترقص وتغني أغنية «قلبي بلاستيك».

يذكر أن الفنانة روبي تستكمل تصوير مسلسلها الجديد «شقة 6» من إخراج محمود كامل ويشاركها البطولة الفنان أحمد حاتم وصلاح عبدالله ومحمود البزاوي وهيا فياض وحمزة العيلي وملك قورة وسيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب ومن المقرر طرحه قريبا عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

المصرى اليوم

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