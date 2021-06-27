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إستياء في بيراميدز لتجاهل السفارة المصرية للبعثة

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إستياء في بيراميدز لتجاهل السفارة المصرية للبعثة إستياء في بيراميدز لتجاهل السفارة المصرية للبعثة

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أكد خالد بدر نائب المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، على سعادته الكبيرة بالروح بين لاعبي فريق الكرة والتي ظهرت خلال الفترة الماضية، مؤكدا على أن تلك الروح من شأنها تحقيق الفوز على الرجاء المغربي والعبور للمباراة النهائية لكأس الكونفدرالية للمرة الثانية على التوالي.

أبدى خالد بدر اندهاشه الشديد من السفير المصري في المغرب وطاقم السفارة المصرية، والذي يتجاهل بعثة بيراميدز تماما رغم كونها بعثة رسمية تمثل في بطولة كبيرة بحجم الكونفدرالية، وفريق مصري يخوض نصف النهائي، مشددا على أن بيراميدز سبق له التواجد في المغرب ٤ مرات من قبل خلال أقل من عام ونصف، ومع ذلك لم تجد البعثة أي اهتمام من جانب السفير أو السفارة حيث يقتصر دور السفير فقط على حضور المباريات في الملعب والظهور أمام الكاميرات، دون أن يستقبل البعثة أو يطمئن على أحوالها.

شدد نائب المدير التنفيذي، على أن بيراميدز الموسمين الأخيرين سافر لأكثر من دولة أفريقية وفي كل مرة يجد اهتماما كبيرا من جانب السفارات المصرية في مختلف الدول ورغم اللعب أحيانًا خارج العاصمة إلا أن السفير كان يهتم بنفسه بكل ما يخص البعثة واستقبالها بما يليق بها وتسهيل كافة مهامها والحرص على حضور التدريبات اليومية والمباريات حتى وداع البعثة ومغادرتها إلى أرض الوطن، ولكن ذلك لم يحدث مطلقا على مدى أكثر من رحلة قام بها بيراميدز للمغرب.

وشدد على أن نادي بيراميدز يفخر بوزارة الخارجية المصرية وسفاراتها وقنصلياتها في مختلف دول العالم، بفضل عملهم الدؤوب لرفعة اسم مصر ومساندة كل من هو مصري خارج بلاده، موضحا أنه حرص على ذكر الموقف وما حدث مع بعثة بيراميدز في المغرب، لأنه لا يرضي وزارة الخارجية المصرية، أن يكون ذلك هو مستوى الاستقبال والتعاون مع بعثة رسمية تمثل مصر في بطولة قارية كبيرة بحجم كأس الكونفدرالية.

المصرى اليوم

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