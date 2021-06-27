أخبار عاجلة

وزير البيئة اليمني يحذر من كارثة إنسانية وشيكة بسبب خزان صافر -
جازان.. إجراء أول عملية لإزالة "الجلوكوما" في صامطة لمريضة سبعينية -
الهلال يخسر أولى تجاربه الودية تحت قيادة "جارديم".. أمام التعاون -
الجيش اليمني يعلن تحرير مديرية الصومعة بالكامل في "البيضاء" -
بالصور .. ولي العهد يصحب سلطان عُمان في جولة بمركز نيوم للإثراء المعرفي -
برلماني: ملابس بعض الرجال تثير غرائز النساء.. وأقترح وجود أماكن للتبرج -
أمين الفتوى: «الحسد موجود.. والناس تميل الآن إلى الخرافة» -
وزير الاستثمار السعودي: زيارة سلطان عُمان فرصة لتعميق التعاون -
جنوب أفريقيا تمدد قيود كوفيد-19 المشددة 14 يوما -
تخصص لأولويات أغراض السفر.. «الصحة»: نستقبل جرعات من «أسترازينيكا وفايزر وجونسون» خلال أيام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

إنريكى: لن نسمح لمودريتش بلمس الكرة ووسط الملعب سيشهد حرباً

Print
إنريكى: لن نسمح لمودريتش بلمس الكرة ووسط الملعب سيشهد حرباً إنريكى: لن نسمح لمودريتش بلمس الكرة ووسط الملعب سيشهد حرباً

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد لويس إنريكي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، على صعوبة مواجهة كرواتيا، المقررة غدا الإثنين، في دور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».

وقال إنريكي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، «أحب الفريق كثيرا، ويمكن لأي فرد من الـ24 الموجودين اللعب، وأي لاعب يمكنه أن يساعدنا في هذا الدور، وليس شرطا ان نكرر نفس التشكيلة التي لعبت ضد سلوفاكيا، ستكون هناك معركة وسط الميدان، بالنسبة لنا فنحن نبني الهجمة كثيرا في الخط الخلفى، وسيكون وسط الملعب مهم للغاية للفريقين، فهو المكان الذي لديهم فيه أفضل اللاعبين، ستكون حربا».

وأضاف، «لم يتغير شيء امام سلوفاكيا، فنحن لعبنا بنفس الأسلوب الذي كان لدينا ضد السويد، وصنعنا نفس الفرص ضد بولندا وسلوفاكيا، لكن المؤكد أننا أهدرنا ركلة جزاء، وهذه النتيجة الكبيرة تمنحنا الثقة، كرواتيا إذا كانت النتيجة في صالحهم سيتراجعون، أما لو عكس ذلك سيبدؤون الضغط، وأعرف هذا النوع من المباريات، وأتوقع التراجع المعتاد، فنحن لعبنا ضدهم في دوري الأمم الأوروبية، ضد سلوفاكيا لعبنا نهائيا، وكان علينا الفوز، وليس لدي شك في ما سأراه من فريقي، وسنحاول التحسن، ونحد من خطورة المنافس بعملنا الدفاعي، وهذا ما يمنحني الثقة».

وعن التهديدات التي تلقاها ألفارو موراتا، قال، «الوضع خطير جدا، ويجب أن تتحرك الشرطة، فالتهديد لأفراد الأسرة والأطفال أمر خطير، ويجب تصحيح ذلك بطريقة حاسمة».

وعن لوكا مودريتش، قال، «لن ندع لاعبي كرواتيا يلمسون الكرة، بالأخص اللاعبين الكبار امثال مودريتش وكوفاسيتش، فهما قادران على التسجيل أو الصناعة، وكلما استطعنا الحصول على الكرة يكون ذلك أفضل، نحن نركز بشدة على هذا الدور، وسيكون من الخطأ التفكير في أي شيء آخر، ونريد الفوز في كل مباراة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
برلماني: ملابس بعض الرجال تثير غرائز النساء.. وأقترح وجود أماكن للتبرج

برلماني: ملابس بعض الرجال تثير غرائز النساء.. وأقترح وجود أماكن للتبرج

أمين الفتوى: «الحسد موجود.. والناس تميل الآن إلى الخرافة»

أمين الفتوى: «الحسد موجود.. والناس تميل الآن إلى الخرافة»

وزير الاستثمار السعودي: زيارة سلطان عُمان فرصة لتعميق التعاون

وزير الاستثمار السعودي: زيارة سلطان عُمان فرصة لتعميق التعاون

جنوب أفريقيا تمدد قيود كوفيد-19 المشددة 14 يوما

جنوب أفريقيا تمدد قيود كوفيد-19 المشددة 14 يوما