علي ماهر يطلب التعاقد مع مهاجم افريقي

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طلب علي ماهر المدير الفني للفريق الكروي الأول للنادي المصري، من مجلس إدارة ناديه ضرورة تدعيم صفوف الفريق برأس حربة افريقي في نهاية الموسم الجاري.

وسيعقد علي ماهر، جلسة مع سمير حلبية، رئيس النادي خلال الأيام القليلة المقبلة من اجل عرض الأسماء التي يرغب في التعاقد مع احدهما خلال الفترة المقبلة.

وتلقي المدير الفني، وعداً من مجلس الإدارة برئاسة سمير حلبية، بتلبية كافة طلباته من اجل إعادة المصري للتواجد في البطولات الافريقية.

ويستعد المصري لمواجهة فريق البنك الأهلي، المقررة بينهما يوم 2 من يوليو المقبل والمقررة بينهما ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرون للدوري.