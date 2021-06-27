يورو 2020.. بث مباشر البرتغال (0) بلجيكا (0)

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يوفر «المصري اليوم» لزواره وعشاق الكرة الأوروبية خدمة متابعة لقاء البرتغال وبلجيكا في إطار منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وسيدخل فيرناندو سانتوس، مدرب منتخب البرتغال المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: بيبي- دياز- جيريرو - موتينيو.

خط الوسط: سانشز - بالينيا - بيرناردو سيلفا - دالوت.

خط الهجوم:جوتا- كريستيانو رونالدو.

على الجانب الآخر أعلن روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، تشكيلته:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ألدير فيرلد - فيرمايلين - فيرتونخين - أكسيل فيتسيل.

خط الوسط: كيفين دي بروين - تيليمانس - ثورجان هازارد.

خط الهجوم: إيدين هازارد - مونييه - روميلو لوكاكاو.