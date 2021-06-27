أخبار عاجلة

برلماني: ملابس بعض الرجال تثير غرائز النساء.. وأقترح وجود أماكن للتبرج -
أمين الفتوى: «الحسد موجود.. والناس تميل الآن إلى الخرافة» -
وزير الاستثمار السعودي: زيارة سلطان عُمان فرصة لتعميق التعاون -
جنوب أفريقيا تمدد قيود كوفيد-19 المشددة 14 يوما -
تخصص لأولويات أغراض السفر.. «الصحة»: نستقبل جرعات من «أسترازينيكا وفايزر وجونسون» خلال أيام -
"سباهي" يجدّد اعتماد مستشفى قوى الأمن بالرياض -
"طقس العرب": حالة جوية ماطرة وقوية تؤثر على مناطق جنوب وغرب السعودية -
"سبق" في مركز تطوير الحرس الوطني.. نهج تنظيمي يتماشى مع الرحلة التطويرية -
الداخلية تكرم لاعب الشرطة لحصوله على المركز الأول ببطولة العالم للخماسى الحديث  -
موسيمانى يتمسك بـ«ديانج» رغم إغراءات الاحتراف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

ينتظر انخفاضات جديدة.. في قطر مساء الأحد 27 يونيو 2021

Print
ينتظر انخفاضات جديدة.. سعر الذهب في قطر مساء الأحد 27 يونيو 2021 ينتظر انخفاضات جديدة.. في قطر مساء الأحد 27 يونيو 2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سعر الذهب في قطر بختام التعاملات المالية اليوم الاحد 27 يونيو 2021 ثبات واستقرار حذر وسجل الجرام عيار 24 سعر 208.69 ريال تزامنا مع الانخفاض العالمى في سعر المعدن الأصفر النفيس.

وسجل جرام الذهب عيار 22 سعر 191.30 ريال، وسجل الاقتصادي في قطر، وجاء الارتفاع الطفيف في سعر الذهب وسط احتمالات زيادة التضخم بعد الموافقة على مشروع قانون تحفيز أمريكي بقيمة 1.9 تريليون دولار، فضلاً تراجع الذهب، متأثرة بزيادة عوائد السندات الأمريكية وصعود الدولار.

مصرف قطر المركزى وأذونات الخزانة

أصدر مصرف قطر المركزي، أذونات خزينة بآجال ثلاثة وستة وتسعة أشهر، حيث بلغت قيمة الإصدارات نحو 600 مليون ريال قطري .موزعةً على النحو التالي: 300 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة 0.14%، و200 مليون ريال لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 0.17%، و100 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة 0.17%، وذلك في إطار سعي المصرف لتطوير السياسة النقدية بدولة قطر وزيادة فعاليتها والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية، وتنفيذاً لآلية التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، كما يأتى هذا الإصدار ضمن سلسلة الإصدارات التي يقوم بها المصرف نيابةً عن حكومة دولة قطر وحسب الجدول الزمني المعد مسبقاً من مصرف قطر المركزي بالتنسيق مع وزارة المالية حيث يتم طرح أذونات الخزينة عن طريق المزاد لصالح البنوك العاملة في دولة قطر.​

وتنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب في قطر نهاية التعاملات اليوم :

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في قطر بالريال القطري

الوحدة

ريال قطري

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

208.69 ريال

$57.32

سعر الذهب عيار 22

191.30 ريال

$52.54

اسعار الذهب عيار 21

182.61 ريال

$50.15

اسعار الذهب عيار 18

156.52 ريال

$42.99

سعر الذهب عيار 14

121.73 ريال

$33.43

سعر الذهب عيار 12

104.34 ريال

$28.66

اسعار أوقية الذهب

6،490 ريال

$1،783

اسعار جنيه الذهب

1،461 ريال

$401.22

اسعار كيلو الذهب

208،687 ريال

$57،315

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بعد نبأ ارتفاع أسعار إحدى شركات المكعبات.. تجار أعلاف في الأفلاج يمتنعون عن بيعها

بعد نبأ ارتفاع أسعار إحدى شركات المكعبات.. تجار أعلاف في الأفلاج يمتنعون عن بيعها

بعد نبأ ارتفاع أسعار المكعبات.. إحدى شركات أعلاف الأفلاج تمتنع عن بيعها

بعد نبأ ارتفاع أسعار المكعبات.. إحدى شركات أعلاف الأفلاج تمتنع عن بيعها

في شقراء.. "سبق" ترصد ارتفاع أسعار الأضاحي وتلتقي مرتادي السوق

في شقراء.. "سبق" ترصد ارتفاع أسعار الأضاحي وتلتقي مرتادي السوق

توقعات أسعار الذهب اليوم في مصر

توقعات أسعار الذهب اليوم في مصر