إيران عن مباحثات فيينا: أجرينا مفاوضات بما فيه الكفاية وحان وقت اتخاذ القرارات

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اعتبر رئيس الوفد الإيراني المشارك بمفاوضات فيينا عباس عراقجي أن «مفاوضات جرت بما فيه الكفاية حول بعض القضايا العالقة مع دول 4+1»، مشيرا إلى أنه «حان وقت اتخاذ القرارات».

وأشار عراقجي في تصريح، إلى مباحثاته مع أعضاء لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حول آخر المستجدات المتعلقة بمفاوضات فيينا والقضايا المطروحة من جانب بلاده، قائلا إن «عددا من أعضاء اللجنة النيابية قدموا اقتراحات جيدة خلال هذه المباحثات، كما طرحوا بعض الأسئلة»، مضيفا أن «هكذا اجتماعات تسهم في تعزيز الوفاق الوطني داخل البلاد».

وحول نتائج المفاوضات المتعلقة بالاتفاق النووي، قال: «لقد أجريت حتى الآن 6 جولات من هذه المفاوضات مع دول 4+1، وقد اقتربنا من المراحل النهائية تقريبا، لكن هناك بعض القضايا العالقة والتي جرت بشأنها مفاوضات كافية وقد حان وقت اتخاذ القرارات من جانب الدول الأعضاء».

وأكد أن «إيران سبق وأن اتخذت قرارها الكبير والصعب حيال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، حفاظا على هذا الاتفاق».

وأضاف: «في ضوء المفاوضات التي أجريناها، يتعين على الأطراف المقابلة أن تتخذ قرارها الصعب وتجمع على إحياء الاتفاق النووي».