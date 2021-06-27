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مجلس إدارة "الإذاعة والتلفزيون" يوافق على الاستحواذ على "شركة الإعلام المتكاملة التجارية"

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مجلس إدارة "الإذاعة والتلفزيون" يوافق على الاستحواذ على "شركة الإعلام المتكاملة التجارية" مجلس إدارة "الإذاعة والتلفزيون" يوافق على الاستحواذ على "شركة الإعلام المتكاملة التجارية"

مجلس إدارة

عقد مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون ـ عبر الاتصال المرئي ـ اليوم، اجتماعه التاسع عشر، برئاسة وزير الإعلام المكلّف رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وحضور أعضاء المجلس.
وفي مستهل الاجتماع، نوّه وزير الإعلام بالجهود التي يبذلها منسوبو الهيئة وكفاءاتها؛ لتحقيق طموحات القيادة الرشيدة وتطلعات المواطنين.
من جانب آخر، استعرض الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي أبرز ما أُنجِزَ من أعمال للهيئة خلال الفترة الماضية، وما حققته قنوات هيئة الإذاعة والتلفزيون من زيادة في نسب المشاهدات وتضاعف الدخل الإعلاني، بالإضافة إلى الرؤية الاستراتيجية للمرحلة القادمة والأهداف المنشودة.
وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها عددًا من القرارات، منها الموافقة على الاستحواذ الكامل لهيئة الإذاعة والتلفزيون على شركة الإعلام المتكاملة التجارية، بالإضافة إلى ترقية مجموعة من منسوبي الهيئة، والموافقة على الحساب الختامي للعام المالي، كما اطلع المجلس خلال الاجتماع على أهم ما عُمِلَ خلال الفترة الماضية، والخطط القادمة للهيئة على الصعيدين البرامجي والتطويري.
وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الإعلام أهمية تكامل الجهود لتطوير الأعمال الإعلامية المقدمة عبر جميع منصات هيئة الإذاعة والتلفزيون، وضرورة مواكبتها مكانة المملكة المحلية والإقليمية والدولية على مختلف الأصعدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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