التقرير الطبي لضحية معاذ عيسى: كسر في عظام الجمجمة إثر انغماس مفتاح سيارة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت «المصري اليوم»، الأحد، على نص التقرير الطبي لمستشفى المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، والخاص بالطفل حسن شريف علوان، ضحية معاذ عيسى، متسابق برنامج «ذا فويس كيدز»، والذي غرس مفتاح في رأس المجني عليه أثناء مشاجرتهما في منطقة حلوان بالقاهرة.

وتبين من التقرير الذي تضمنته تحقيقات النيابة العامة، إصابة المجني عليه بجرح قطعي بفروة الرأس، وانغماس جسم معدني «مفتاح سيارة» بفروة الرأس وعظام الجمجمة والمخ، وكسر منخسف بعظام الجمجمة، إثر الإصابة بالرأس، وأجريت للطفل عملية جراحية لرفع الجسم المعدني ورفع الكسر المنخسف.

وفي وقتٍ سابق، أمرت النيابة العامة، بإيداع الطفل معاذ عيسى -متسابق برنامج ذا فويس كيدز، أسبوعًا بإحدى دور الملاحظة لاعتدائه على آخر بأداة.

وتجددت فترة إيداع الطفل 15 يومًا أخرى.

وأضافت النيابة العامة، في بيان لها، أنها تلقت بلاغًا من والد الطفل المجني عليه مفادُه نشوب مشادَّة بين ابنه وبين الطفل المتهم معاذ عيسى، تعدى خلالها الأخير على الآخر بمفتاح كان بحوزته، فأحدث بجمجمته شرخًا نُقل على إثره للمستشفى، فتولت النيابة العامة التحقيقات.

وانتقلت النيابة لسؤال الطفل المجني عليه فتبينت من الطبيب المعالج عدم السماح بسؤاله لسوء حالته الصحية، واطلعت على التقرير الطبي المحرَّر بإصابته والثابت فيه وجود جرح قطعي بفروة الرأس لانغماس جسم معدني بها، مخترقًا عظام الجمجمة مؤديًا لكسر فيها، وأنه أجريت عملية جراحية استخرج خلالها الجسم المعدني المعتدى عليه به «مفتاح»، فتحفظت النيابة العامة عليه.

وسألت النيابة العامة طفلًا شاهد حدوث الواقعة، فقرر تعدي المتهم على المجني عليه بسلسلة مفاتيح اخترق أحدها رأس الأخير، وذلك على إثر مشادَّة بينهما، فأمرت النيابة بضبطه وإحضاره، وباستجوابه نفى قصده التعدي على المجني عليه وادعى أنهما خلال تشاجرهما -على إثر مشادة بينهما- دفع تعدي المجني عليه عنه وهو ممسك بسلسلة مفاتيح، فاستقر أحدها برأس المجني عليه وحدثت إصابته.

وأمرت النيابة العامة بإيداع الطفل المتهم إحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع، وأخطرت خط نجدة الطفل بالواقعة لاتخاذ إجراءاته.