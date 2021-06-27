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رئيس أذربيجان:تعهدت باستعادة أراضينا من أرمينيا مهما كان الثمن

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رئيس أذربيجان:تعهدت باستعادة أراضينا من أرمينيا مهما كان الثمن رئيس أذربيجان:تعهدت باستعادة أراضينا من أرمينيا مهما كان الثمن

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قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، إنه اوفى بعهد في استعادة أراضي بلاده مما وصفه بالاحتلال الأرمني، مضيفا أن بلاده منحت أرمينيا فرصة، كما أنه أبلغ الشعبَ الاذربيجاني أن سلامة اراضي أذربيجان ليست بموضوع المباحثات، كما أن استعادة الأراضي ستتم مهما كان الثمن، جاء ذلك خلال احتفال بلاده بمناسبة يوم القوات المسلحة الأذربيجانية.

واتهمت أذربيجان، القوات المسلحة الأرمينية بإطلاق النيران باستخدام الأسلحة مختلفة العيار من مواقعها قرب قرية يوخاري شورجه لمحافظة واردينيس مواقع جيش أذربيجان المرابطة في قريتي زايليك وإمام بناءسي لمحافظة كلجبار الحدودية المحررة من الاحتلال الأرميني.

وأكدت أذربيجان عدم وقوع خسائر في الأرواح بين افراد الجيش، مؤكدة أن الأوضاع مستقرة.

وكانت قد اندلعت اشتباكات عنيفة بين أذربيجان وأرمينيا في 27 سبتمبر الماضي وتوقفت الأعمال العسكرية في 10 نوفمبر وفقا لبيان ثلاثي تم التوقيع عليه برعاية ، التي نشرت 1960 عسكريا من قوات حفظ السلام.

المصرى اليوم

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