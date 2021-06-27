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يجب توافر 4 شروط.. السودان يقبل اتفاقا جزئيا طرحه الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة

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يجب توافر 4 شروط.. السودان يقبل اتفاقا جزئيا طرحه الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة يجب توافر 4 شروط.. السودان يقبل اتفاقا جزئيا طرحه الاتحاد الأفريقي بشأن سد النهضة

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أعلنت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، عن تلقي السودان من الكونغو مقترح اتفاق مرحلي لتعبئة سد النهضة تدعمه الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت المهدي إلى قبول بلادها بشروط مبدأ الاتفاق المرحلي بشأن سد النهضة، مضيفة أن الخرطوم اشترطت أن تكون مدة الاتفاق المرحلي 6 أشهر ويكون توافقيا وبضمانات دولية.

يأتي ذلك فيما ذكر موقع اليوم، أن الخرطوم تسلم نسخة من اتفاق جزئي بشأن ملف سد النهضة وأوضح 4 شروط يجب تطبيقها بموجبه.

ونقل الموقع عن بيان لمسؤول سوداني جاء فيه: «قبلنا باتفاق جزئي طرحه الاتحاد الأفريقي ولابد من توفر أربعة شروط».

وأوضح المسؤول أن هذه الشروط هي: توقيع الاتفاق في غضون أربعة أشهر، وأن يكون الاتفاق مبنيا على ما تم الاتفاق عليه، وتبني الاتفاق من قبل الاتحاد الإفريقي والدول الأخرى المنخرطة في الموضوع، ووجود ضمانات من المجتمع الدولي.

وتابع: استلمنا نسخة من الاتفاق الجزئي لكن الإثيوبيين وافقوا على شرط واحد فقط من الشروط الأربعة، مشددا على أن خطط إثيوبيا لإطلاق المرحلة الثانية من ملء سد النهضة في موسم الأمطار القادم موجهة ضد دول المصب وتستهدف تحقيق مكاسب سياسية خطيرة، مضيفا أن سلوك أديس أبابا يمثل مخالفة للقانون الدولي.

المصرى اليوم

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