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الإسكندرية تستضيف اجتماع «دعم الأسر الكافلة» لتعزيز حماية الطفل (صور)

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الإسكندرية تستضيف اجتماع «دعم الأسر الكافلة» لتعزيز حماية الطفل (صور) الإسكندرية تستضيف اجتماع «دعم الأسر الكافلة» لتعزيز حماية الطفل (صور)

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شاركت مديرية والتجارة الداخلية في الاسكندرية، في الاجتماع الدورى لكسب التأييد ودعم الأسر الكافلة الذي أقيم، مساء الأحد، تحت رعاية هيئة إنقاذ الطفولة الدولية بمشروع تعزيز نظام حماية الطفل ببرنامج الرعاية البديلة،وذلك في إطار التعاون المشترك والتواصل المستمر مع الأطراف المعنية والتي تنتهجها مديرية التموين والتجارة الداخلية ومن خلال دورها المجتمعى.

ومثّل مديرية التموين في الاجتماع، المهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي والمتحدث الإعلامي للمديرية، نائباً عن محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، حيث شارك في الاجتماع مديريات التضامن الاجتماعى والتموين والصحة والشباب والرياضة والتربية والتعليم والقوى العاملة والأمن ومحكمة الأسرة ومشيخة الأزهر والمجلس الإقليمي للصحة النفسية.

وقال «القلش»، أنه تم خلال الاجتماع، استعراض مجهودات كل جهة حكومية للمساعدة في حل مشاكل الأسر البديلة، حيث استعرض دور مديرية التموين والتجارة الداخلية في المساهمة الفعالة في حل قضايا الأسر البديلة في رحلتهم في كفالة طفل يتيم، مبدياً سعادته باهتمام الجهات الحكومية بالقضايا القطاعية المتداخلة وقضايا الدعوة لكسب التأييد لحل المشاكل التي تواجه مثل هذه القضايا من خلال مساعدة الجهات الحكومية المختصة كلا في مجاله.

وتناول المجتمعون، طرح حلول للتحديات التي تواجه الأسر البديلة في استخراج بطاقات تموين لهذه الفئة ومدى تعاون مديرية تموين الإسكندرية في المساعدة في هذه الإجراءات.

المصرى اليوم

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