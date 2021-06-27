أخبار عاجلة

برلماني: ملابس بعض الرجال تثير غرائز النساء.. وأقترح وجود أماكن للتبرج -
أمين الفتوى: «الحسد موجود.. والناس تميل الآن إلى الخرافة» -
وزير الاستثمار السعودي: زيارة سلطان عُمان فرصة لتعميق التعاون -
جنوب أفريقيا تمدد قيود كوفيد-19 المشددة 14 يوما -
تخصص لأولويات أغراض السفر.. «الصحة»: نستقبل جرعات من «أسترازينيكا وفايزر وجونسون» خلال أيام -
"سباهي" يجدّد اعتماد مستشفى قوى الأمن بالرياض -
"طقس العرب": حالة جوية ماطرة وقوية تؤثر على مناطق جنوب وغرب السعودية -
"سبق" في مركز تطوير الحرس الوطني.. نهج تنظيمي يتماشى مع الرحلة التطويرية -
الداخلية تكرم لاعب الشرطة لحصوله على المركز الأول ببطولة العالم للخماسى الحديث  -
موسيمانى يتمسك بـ«ديانج» رغم إغراءات الاحتراف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

ثبات واستقرار .. فى عمان مساء الاحد 27 يونيو 2021

Print
ثبات واستقرار .. سعر الذهب فى عمان مساء الاحد 27 يونيو 2021 ثبات واستقرار .. فى عمان مساء الاحد 27 يونيو 2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد سعر الذهب في عمان ختام التعاملات الاحد 27 يونيو 2021، ثبات واستقرار وسجل سعر الجرام عيار 24 إلى سعر 22.07 ريال عمانى.

وسجل الاقتصادى في عمان، عيار 14 سعر 12.87 ريال .

مصادر الذهب في عمان:

تحتوي عُمان، على مصادر متنوعة من الثروات المعدنية ضمت مختلف أنواع المعادن ومنها على سبيل المثال النحاس والكروم والمنجنيز والذهب والرصاص والفضة، وتعتبر سلطنة عُمان واحدة من أقدم دول العالم التي عرفت أعمال التنقيب والتعدين منذ نحو خمسة آلاف عام باستخراج النحاس من وادي الجزي في شمال السلطنة، وبعد مجيء التكنولوجيا المتطورة وبالتعاون مع دول عديدة لها خبرات طويلة في هذا المجال، شهدت السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في عمليات التنقيب أمكن من خلالها اكتشاف مواقع جديدة ومعادن أخرى لم تكن مكتشفة من قبل.

تنشر «المصرى اليوم»، سعر الذهب داخل محلات الصاغة في عمان نهاية تعاملات اليوم:

متوسط الذهب اليوم بأسواق المال في عمان بالريال العماني

الوحدة

ريال عماني

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

22.07 ريال

$57.32

سعر الذهب عيار 22

20.23 ريال

$52.54

اسعار الذهب عيار 21

19.31 ريال

$50.15

اسعار الذهب عيار 18

16.55 ريال

$42.99

سعر الذهب عيار 14

12.87 ريال

$33.43

سعر الذهب عيار 12

11.03 ريال

$28.66

اسعار أوقية الذهب

686.23 ريال

$1،783

اسعار جنيه الذهب

154.46 ريال

$401.22

اسعار كيلو الذهب

22،065 ريال

$57،315

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«مرتفع وينتظر عودة البورصة».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 11 يوليو 2021

«مرتفع وينتظر عودة البورصة».. سعر الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 11 يوليو 2021

عيار 24 يستقر عند هذا الرقم .. سعر الذهب في عمان الأحد 11 يوليو 2021

عيار 24 يستقر عند هذا الرقم .. سعر الذهب في عمان الأحد 11 يوليو 2021

ترقب وحذر .. سعر الذهب في قطر صباح الأحد 11 يوليو 2021

ترقب وحذر .. سعر الذهب في قطر صباح الأحد 11 يوليو 2021

حافظ على ارتفاعه.. سعر الذهب في السعودية صباح الأحد 11 يوليو 2021

حافظ على ارتفاعه.. سعر الذهب في السعودية صباح الأحد 11 يوليو 2021