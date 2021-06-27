أخبار عاجلة

برلماني: ملابس بعض الرجال تثير غرائز النساء.. وأقترح وجود أماكن للتبرج -
أمين الفتوى: «الحسد موجود.. والناس تميل الآن إلى الخرافة» -
وزير الاستثمار السعودي: زيارة سلطان عُمان فرصة لتعميق التعاون -
جنوب أفريقيا تمدد قيود كوفيد-19 المشددة 14 يوما -
تخصص لأولويات أغراض السفر.. «الصحة»: نستقبل جرعات من «أسترازينيكا وفايزر وجونسون» خلال أيام -
"سباهي" يجدّد اعتماد مستشفى قوى الأمن بالرياض -
"طقس العرب": حالة جوية ماطرة وقوية تؤثر على مناطق جنوب وغرب السعودية -
"سبق" في مركز تطوير الحرس الوطني.. نهج تنظيمي يتماشى مع الرحلة التطويرية -
الداخلية تكرم لاعب الشرطة لحصوله على المركز الأول ببطولة العالم للخماسى الحديث  -
موسيمانى يتمسك بـ«ديانج» رغم إغراءات الاحتراف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الأهلي يصرف مكافآة الفوز علي الترجي نهاية الأسبوع

Print
الأهلي يصرف مكافآة الفوز علي الترجي نهاية الأسبوع الأهلي يصرف مكافآة الفوز علي الترجي نهاية الأسبوع

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قرر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول للنادي الأهلي، صرف مكافآة الفوز علي الترجي التونسي نهاية الأسبوع الجاري.

وتأهل النادي الأهلي، الي الدور النهائي لدوري رابطة الأبطال الافريقي بعدما فاز علي الترجي التونسي 4/0 في مجموع المباراتين.

وانهي سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة للنادي الأهلي، في اعداد كافة الكشوف الخاصة بمكافآة الفوز علي الترجي التونسي.

ويسابق الجهاز الإداري للنادي الأهلي، الزمن من اجل سرعة الانتهاء من استخراج التأشيرات الخاصة بدخول بعثة الفريق الكروي الأول الي المغرب لمواجهة فريق كايزر تشيفز الجنوب افريقي.

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز، يوم 17 من يوليو المقبل في نهائي دوري رابطة الأبطال الإفريقي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
برلماني: ملابس بعض الرجال تثير غرائز النساء.. وأقترح وجود أماكن للتبرج

برلماني: ملابس بعض الرجال تثير غرائز النساء.. وأقترح وجود أماكن للتبرج

أمين الفتوى: «الحسد موجود.. والناس تميل الآن إلى الخرافة»

أمين الفتوى: «الحسد موجود.. والناس تميل الآن إلى الخرافة»

وزير الاستثمار السعودي: زيارة سلطان عُمان فرصة لتعميق التعاون

وزير الاستثمار السعودي: زيارة سلطان عُمان فرصة لتعميق التعاون

جنوب أفريقيا تمدد قيود كوفيد-19 المشددة 14 يوما

جنوب أفريقيا تمدد قيود كوفيد-19 المشددة 14 يوما