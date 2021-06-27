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برشلونة يعلن انتقال توديبو لفريق نيس الفرنسى

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برشلونة يعلن انتقال توديبو لفريق نيس الفرنسى برشلونة يعلن انتقال توديبو لفريق نيس الفرنسى

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أعلن نادي برشلونة، رحيل مدافعه جان كلير توديبو بشكل رسمي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك بعد موافقة رونالد كومان المدير الفنى للفريق الكتالونى على رحيله.

وقال برشلونة، في بيان رسمي، إن نادي نيس فعل بند الشراء في عقد المدافع الفرنسي جان كلير توديبو، حيث كان توديبو يلعب مع نيس منذ يناير الماضي على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء فى حال دفع 8.5 مليون يورو.

وذكر برشلونة أن النادي سيحصل على 7 ملايين أخرى كمتغيرات في الصفقة، بالإضافة إلى نسبة من أي عملية بيع مستقبلية للاعب.

المصرى اليوم

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