العناية الإلهية تنقذ أطفال كنيسة بالمنيا من اصطدام سيارة ملاكي بحافلتهم (صور)

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أنقذت العناية الإلهية، عصر اليوم الأحد، أطفال وخدام كنيسة القديس الأنبا بيشوي بمدينة المنيا الجديدة، وكذلك الخدمة الأمنية للكنيسة، من اصطدام سيارة ملاكي بهم بعد اختلال عجلة القيادة في يد قائد السيارة مما أدي إلى إنحرافها واصطدامها بالحواجز والمدخل المؤدي لباب الكنيسة، وإصابة قائد السيارة ومرافق له، حيث وقع التصادم بعد ثوان قليلة من تحرك حافلة الكنيسة من موقعها أمام المدخل بعدما استقلها الأطفال.

انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة المنيا الجديدة، برئاسة المقدم مصطفى عمر، وقوات الحماية المدنية للمكان، لمعاينة المكان وتم اسعاف المصابين ورفع آثار الحادث، والتأكد أن الحادث عفوي وغير مقصود.

من جانبه، طالب مجلس الكنيسة بالسماح بإقامة «مطبين صناعيين»، يتم إقامتهما قبل وبعد بوابتي الكنيسة، حفاظاً على ارواح المصليين وقاصدي الكنيسة، بعدما نبه الحادث لضرورة إقامة مطبات صناعية حماية لأرواح المصلين المترددين على الكنيسة.

العناية الإلهية تنقذ أطفال كنيسة بالمنيا من اصطدام سيارة ملاكي بمدخل الكنيسة بعد مغادرة الاطفال بثواني معدودة

العناية الإلهية تنقذ أطفال كنيسة بالمنيا من اصطدام سيارة ملاكي بمدخل الكنيسة بعد مغادرة الاطفال بثواني معدودة