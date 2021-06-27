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محاولات في غزل المحلة لتجهيز هدافه لمواجهة

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محاولات في غزل المحلة لتجهيز هدافه لمواجهة الزمالك محاولات في غزل المحلة لتجهيز هدافه لمواجهة

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يسعى الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، لتجهيز خالد كساب، مهاجم الفريق لمباراة .

ويبذل الجهاز الطبي لزعيم الفلاحين، جهودًا مكثفة من أجل تجهيز خالد كساب، لمباراة الزمالك، في ظل معاناته من الإصابة في العضلة الأمامية، وهو ما أبعده عن الفريق خلال المباريات الماضية، والتي كان آخرها أمام الاتحاد السكندري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويأمل خالد عيد، المدير الفني لغزل المحلة، في أن يتمكن "كساب" من اللحاق بمواجهة الزمالك، خاصة في ظل النقص العددي الذي يُعاني منه الفريق في مركز قلب الهجوم.

ويلتقي غزل المحلة مع الزمالك، 5 يوليو المقبل، على القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

يُذكر أن غزل المحلة، يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مباريات وتعادل في 11 مباراة وتعرض للهزيمة في 9 لقاءات، أحرز لاعبوه 22 هدفًا وتلقت شباكه 29 غيرها.

المصرى اليوم

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