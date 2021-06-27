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يسعى الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، لتجهيز خالد كساب، مهاجم الفريق لمباراة الزمالك.

ويبذل الجهاز الطبي لزعيم الفلاحين، جهودًا مكثفة من أجل تجهيز خالد كساب، لمباراة الزمالك، في ظل معاناته من الإصابة في العضلة الأمامية، وهو ما أبعده عن الفريق خلال المباريات الماضية، والتي كان آخرها أمام الاتحاد السكندري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويأمل خالد عيد، المدير الفني لغزل المحلة، في أن يتمكن "كساب" من اللحاق بمواجهة الزمالك، خاصة في ظل النقص العددي الذي يُعاني منه الفريق في مركز قلب الهجوم.

ويلتقي غزل المحلة مع الزمالك، 5 يوليو المقبل، على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الثامن والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

يُذكر أن غزل المحلة، يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مباريات وتعادل في 11 مباراة وتعرض للهزيمة في 9 لقاءات، أحرز لاعبوه 22 هدفًا وتلقت شباكه 29 غيرها.