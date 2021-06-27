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﻿التشيك تطيح بهولندا وتبلغ ربع نهائي بطولة أمم أوروبا "يورو2020"

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يواجه منتخب الدنمارك

﻿التشيك تطيح بهولندا وتبلغ ربع نهائي بطولة أمم أوروبا

حقق التشيكي مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه المثير على نظيره الهولندي بهدفين دون رد ، مساء اليوم الأحد، ليضمن بذلك تأهله إلى ربع نهائي بطولة أمم أوروبا 2020، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على ملعب بوشكاش أرينا في بودابست، في إطار منافسات الدور ثمن النهائي لكأس أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020".
واستغل المنتخب التشيكي طرد الحكم للمدافع الهولندي ماتيس دي ليخت في الدقيقة 55 قبل أن يسجل توماس هوليس هدف التقدّم في الدقيقة 68 ويضيف باتريك شيك الثاني في الدقيقة 80 من عمر المباراة.
وبهذا الانتصار حسم المنتخب التشيكي تأهله للدور ربع النهائي للبطولة، ليواجه منتخب الدنمارك يوم السبت المقبل، على ملعب "باكو الأولمبي" بالعاصمة الأذربيجانية باكو.

﻿التشيك تطيح بهولندا وتبلغ ربع نهائي بطولة أمم أوروبا

﻿التشيك تطيح بهولندا وتبلغ ربع نهائي بطولة أمم أوروبا

﻿التشيك تطيح بهولندا وتبلغ ربع نهائي بطولة أمم أوروبا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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