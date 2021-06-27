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تشكيل بيراميدز لمواجهة الرجاء المغربي

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تشكيل بيراميدز لمواجهة الرجاء المغربي تشكيل بيراميدز لمواجهة الرجاء المغربي

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أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيله الذي يخوض مباراة الرجاء المغربي في إياب الدور نصف النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد مركب محمد الخامس بكازبلانكا.

وجاءت التشكيلة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد فتحي

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - عمر جابر - رمضان صبحي

خط الهجوم: إبراهيم عادل

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة:

شريف إكرامي - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - محمد فاروق - محمود وادي - إبراهيم حسن - محمود حمادة - دودو الجباس - عبد الله بكري

وخرج من قائمة المباراة الثنائي، محمود صابر لاعب الوسط، والحارس الشاب عبد الرحمن أيمن.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي بالتعادل السلبي بدون أهداف ولقاء الإياب يحدد أحد طرفي نهائي البطولة في بنين يوم ١٠ يونيو المقبل.

المصرى اليوم

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