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جالاتا سراي يوضح إصابة مصطفى محمد

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جالاتا سراي يوضح إصابة مصطفى محمد جالاتا سراي يوضح إصابة مصطفى محمد

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أصدر نادي جالاتا سراي التركي بياناً صحفياً تحدث فيه عن حالة الدولي المصري مصطفى محمد بعدما تعرض لإصابة قوية خلال مواجهة دينامو بوخاريست الودية.

وأكد البيان أن صاحب الـ23 عام يعاني من التواء في الركبة اليسري بالإضافة إلى تورم في كاحل نفس القدم وذلك بعد إجراء أشعة الرنين المغناطيسي.

وقال البيان أن أربطة ركبة قدم مصطفى محمد بحالة جيدة ولا يوجد بها إصابات وهو ما يُسهل عودة اللاعب سريعاً.

يذكر أن لاعب المعار إلى جالاتا سراي قد خرج مصاباً في الدقيقة التاسعة بعدما تعر ضلتدخل قوي من جانب مدافع دينامو بوخاريست خلال اللقاء الودي.

المصرى اليوم

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