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«الوطنية للصحافة» تهنئ الرئيس بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو

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«الوطنية للصحافة» تهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو «الوطنية للصحافة» تهنئ الرئيس بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو

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أرسل المهندس عبدالصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة.

وأكد رئيس الهيئة، خلال البرقية، أن ثورة «30 يونيو» جاءت طوق النجاة الذي أنقذ البلاد من براثن قوى الشر والظلام ،ليستعيد الشعب المصرى بلاده مرة أخرى.

وأضاف أن الثورة كشفت معدناً أصيلاً لمن حمل الروح فداءً للوطن وحماية لأبنائه ومقدراته، لمن ضحى ولا يزال وحمل أوجاع وهموم بلاده، وأزاح عن أهل الشر وأتباعهم وقضى على أوهام المتآمرين.

وتابع: «يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء الهيئة الوطنية للصحافة ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية وجموع العاملين بها من صحفيين وإداريين وعمال؛ أسمى آيات التهاني بمناسبة الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو المجيدة، التي ضرب فيها شعب مصر العظيم وقواته المسلحة أروع الأمثلة في الدفاع عن الهوية الوطنية نسيجاً واحداً متماسكاً والحفاظ على أمن واستقرار البلاد».

وأضاف: «ثمان سنوات مرت على ثورتنا المجيدة في 30 يونيو شهدت بلادنا خلالها طفرات غير مسبوقة في جميع القطاعات في ظل قيادتكم الحكيمة؛ وباتت مصر نموذجاً ناجحاً يشار إليه بالبنان في كافة المحافل الدولية بقدرة قيادتها السياسية على إدارة منظومة متكاملة وإصلاح شامل في جميع المجالات وإشادات دولية متواصلة لم تنقطع حتى في أحلك اللحظات التي مر بها العالم خلال جائحة كورونا؛ لتستعيد مصر مكانتها دولياً وإقليمياً، ودورها الرئيسي في حفظ أمن واستقرار المنطقة».

وأكمل: «بدعم ومساندة سيادتكم للصحافة القومية وأهمية دورها التثقيفي والتنويري، ستكون كما كانت دائماً خط الدفاع الأول عن الدولة المصرية وقضايا وطننا وأمننا القومي، والداعم الرئيسي لها على كافة الأصعدة».

واختتم: «نعاهدكم بمواصلة مسيرة العمل والبناء لرفعة وطننا الحبيب، وأن يكلل الله مسيرتكم بالتوفيق والسداد، حفظكم الله وسدد على طريق الحق والخير خطاكم».

المصرى اليوم

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