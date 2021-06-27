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راجح داوود: التعليم والإعلام وراء انتشار الفن الرديء

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راجح داوود: التعليم والإعلام وراء انتشار الفن الرديء راجح داوود: التعليم والإعلام وراء انتشار الفن الرديء

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قال الموسيقار راجح داوود، إن مواقع التواصل الاجتماعي تساعد قطاعا كبيرا من الفنانين الذين لم يحصلوا على قدر كبير من التعليم، في الظهور، وهذا الأمر ظهر في الغناء والموسيقى والكثير من الفنون الأخرى.

وتابع «داوود»، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الفنانين الموهوبين أو غير الموهوبين استطاعوا الانتشار من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بصورة سهلة، وهذا الأمر لم يكن متحققا في السابق، مشيرًا إلى أن انتشار الفن الرديء لم يحدث بسبب ضعف الفنانين، ولكن بسبب الجمهور أو المستهلك على حد تعبيره.

وأضاف أن البعض يهاجم الشخص الذي يقدم فنا رديئا، وهذا غير صحيح، لأن مقدم الفن السيئ ليس السبب في انتشاره فنه، ولكنه الجمهور، معقبًا: «انتشار الفن الرديء سببه التعليم والإعلام في ».

المصرى اليوم

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