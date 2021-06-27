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موندو ديبورتيفو تكشف عن موعد قرعة الدورى الإسبانى وطلب مفاجىء لريال مدريد

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موندو ديبورتيفو تكشف عن موعد قرعة الدورى الإسبانى وطلب مفاجىء لريال مدريد موندو ديبورتيفو تكشف عن موعد قرعة الدورى الإسبانى وطلب مفاجىء لريال مدريد

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كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، عن موعد قرعة الموسم الجديد للدوري الإسباني 2021- 2022، والذى من المقرر أن يبدأ الموسم الجديد لليجا، يوم الجمعة 13 أغسطس المقبل، حيث تقام كل جولة على 3 أيام.

وقالت الصحيفة الإسبانية، ان القرعة ستقام يوم الأربعاء المقبل، وهو موعد مبكر عن المعتاد الذي كانت تقام فيه القرعة في منتصف يوليو، وأشارت الصحيفة، إلى أن ريال مدريد طلب خوض أول 3 مباريات له خارج ملعب سانتياجو برنابيو، بسبب التجديدات والإصلاحات بالملعب، والذى من المقرر افتتاحه يوم 11 سبتمبر المقبل.

واشارت الصحيفة ان الموسم الجديد في إسبانيا ينتهى يوم 23 مايو، وذلك بعد شهر واحد من إقامة نهائي كأس الملك في ملعب إشبيلية يوم 23 أبريل.

وتقام مباريات كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية ، في الفترة من 12 وحتى 16 يناير المقبل، بمواجهة برشلونة أمام ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد ضد أتلتيك بيلباو في الدور نصف النهائي.

المصرى اليوم

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