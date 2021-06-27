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الكويت تلقي القبض على مصري أساء إليها في

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الكويت تلقي القبض على مصري أساء إليها في فيديو الكويت تلقي القبض على مصري أساء إليها في

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أفادت السلطات الكويتية بإلقاء قوات الأمن القبض على مصري يتهم بالإساءة إلى دولة الكويت، في مقطع انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية الكويتية، في بيان مقتضب نشر الأحد: «ضبط صاحب المقطع المسيء إلى دولة الكويت وإحالته إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقه».

وتداول بعض الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للوافد المصري وهو يقود سيارة ويبدي استياءه من عاصفة غبارية في الكويت بطريقة ساخرة مستخدما كلمات بذيئة.

المصرى اليوم

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