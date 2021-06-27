خالد جلال: الفوز على طلائع الجيش جاء في وقته..والبنك الأهلي لن يهبط

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أعرب خالد جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي، عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه على طلائع الجيش، في مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز البنك الأهلي على طلائع الجيش، بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد، على استاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال خالد جلال، في تصريحات تلفزيونية :«حققنا فوزًا مهمًا على فريق طلائع الجيش، والذي يمتلك العديد من اللاعبين المميزين»، مؤكدًا :«الفوز على الطلائع، جاء في وقته، بعد النتائج السلبية التي حققناها في المباريات الماضية».

وأضاف :«كان لا بديل أمامنا سوى الفوز على طلائع الجيش، في ظل موقفنا الصعب في جدول الدوري»، مضيفًا :«واجهنا سوء حظ لم يواهه أي فريق، حيث خسرنا في أخر ثلاث مباريات في الدقيقة الأخيرة».

وتابع :«لم نظهر اليوم بأفضل مستوى لنا على عكس المباريات السابقة، وهذا بسبب الضغوط الكبيرة على اللاعبين من النتائج السلبية»، مضيفًا :«الفوز في تلك الظروف أهم من الأداء، والبنك الأهلي لن يهبط للقسم الثاني».