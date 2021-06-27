كوبا أمريكا.. البرازيل تصطدم بـ الإكوادور وفنزويلا ضد بيرو

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يواجه منتخب البرازيل نظيره الإكوادور، غداً الاثنين، ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة لدور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2021 لكرة القدم، على ملعب " أوليمبيكو بيدرو لوديفيكو".

ويتصدر منتخب البرازيل ترتيب المجموعة الثانية في بطولة كوبا أمريكا 2021، برصيد 9 نقاط وضمن التأهل إلى الدور ربع النهائي، فيما يأتي الإكوادور في المركز الرابع برصيد نقطتين.

فيما يلعب الإكوادور مباراته ضد البرازيل، بهدف تحقيق الفوز من أجل خطف 3 نقاط تساعده على خطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي، خاصة وأن فنزويلا يأتي من خلفه بفارق الأهداف في المركز الخامس بجدول ترتيب المجموعة.

ويتصدر منتخب البرازيل ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، ثم كولومبيا وصيفاً برصيد 4 نقاط، وتأهل الثنائي إلى ربع النهائي، فيما يأتي بيرو ثالثاً بفارق الأهداف، ومن خلفه الإكوادور في المركز الرابع برصيد نقطتين، وأخيراً فنزويلا في المركز الخامس بفارق الأهداف.

فنزويلا - بيرو

يلتقي فنزويلا مع بيرو في نفس التوقيت، على ملعب "ماني جارينشا الوطني"، بالجولة الخامسة لدور المجموعات في كوبا أمريكا.

ويحتل منتخب بيرو المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا، وفي رصيده 4 نقاط، فيما يأتي فنزويلا في المركز الخامس برصيد نقطتين.

ويتأهل أول 4 منتخبات من المجموعتين إلى ربع النهائي، وفي ظل ضمان منتخب البرازيل صدارة مجموعته، سيلاقي في دور الثمانية رابع المجموعة الأولى.