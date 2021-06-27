الأعراض الجانبية بسيطة.. مستشار الرئيس: لقاح كورونا يحمي من المضاعفات لكن لا يمنع انتقال العدوى

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن من حصل على تطعيم لقاح كورونا قد يحتاج إلى تلقيه مرة أخرى بعد 7 أشهر.

وتابع تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «نسب جميع لقاحات كورونا في تقليل احتمالية الإصابة، تتراوح بين 60% حتى 80%، لكن الأهم نسبة الحماية من المضاعفات التي تصل أحيانا إلى 85%»، مضيفا: «لقاح كورونا يحمي من المضاعفات، لكنه لا يمنع انتقال العدوى».

وأكمل: «الأعراض الجانبية للقاح كورونا بسيطة، وقد تكون بسببه أو لسبب آخر».

وحول ما يتردد بشأن الحصول على جرعة ثالثة من لقاح كورونا، قال: «سيكون بمثابة تطعيم ثاني، كون متوسط مدة التطعيم 6 شهور فقط».

وأشار إلى أن عدد المواطنين الذين تلقوا لقاح كورونا بمصر اقترب من 5 ملايين، موضحا أن لقاح جونسون ينتج في جنوب أفريقيا، ويتميز بأنه جرعة واحدة.