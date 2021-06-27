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قال الفنان السوري فراس إبراهيم، إن عقلية الفنان محمد رمضان تحب السير عكس الاتجاه، مشيرًا إلى أنه يستفز الجمهور لكسب تفاعلهم وإعجابهم به.

وكشف فراس إبراهيم خلال استضافته بالبرنامج الإذاعي مع الإعلامي يامن ديب قائلا: «محمد رمضان شخص موهوب جدًا، وبيحب تحدي كل ما هو عكس الاتجاه، وفي سوريا العقلية مختلفة ولا يجرؤ أحد على أن يفعل مثله».

وأضاف «حتى الصور التي ينشرها ويظهر فيها بس ملابس أو بشكل أدق عاري الصدر، أنا ممقدرش أخلع وأظهر هكذا، أقسم بالله ما بطلع من بيتي لمدة شهر وأكثر».

وتابع: «محمد رمضان بيعرف يستفز الناس، لكن هذا الاستفزاز بيقع في مصلحته ويعطي له الإعجاب والأموال، مثلا على كلامي عندما يقدم أغنية تحقق ملايين المشاهدات بعد استفزاز الجمهور».

واستطرد: «حصل إنهم أوقفوه وشتموه، لم يهتم بل نشر صورته وهو يسافر إلى دبي ويجلس في طائرة خاصة، مستفز لدرجة إنه يجعلك تقوم تعمل لايك لصوره».

واختتم: «هو حالة خاصة لا يستطيع أحد فعل ما يفعله ولن تجد فنانا مثل أحمد السقا أو أو ياسر جلال أو أحمد عز يفعل نفس تصرفاته».

من جانبه رد الفنان محمد رمضان بنشر صورة من حلقة الفنان فراس إبراهيم والإعلامي يامن ديب وعلق بضحك على الحلقة.

وطرح الفنان محمد رمضان مؤخرًا فيديو كليب أغنيته الجديدة «ثابت» من إخراج محمد سامي، وقال «رمضان» في الفيديو، الذي نشره بصفحته الشخصية بـ«فيسبوك»: «صباح الخير صحيت من النوم فتحت (الواتسآب) لقيت محمد سامي (مخرج الكليب)، باعت لي كليب (ثابت) بعدما تم تلوينه في (الفينال إيديت) للكليب، وبيقولي هتنزله على اليوتيوب امتى؟».

وتابع: «قلت له: والله أنا ويوتيوبي وفيسبوكي ولحم كتافي ملك جمهوري، قالي الجمعة أنسب وقت عشان إجازة وتتشاف كويس، قلت له: والله الشعبيين اللي زي حلاتنا والصعايدة والفلاحين لما يبقى في إيديهم حاجة يسعدوا الناس مابيستنوش، فادخلوا على يوتيوب هتلاقوا الأغنية».

«ثابت» كلمات الأغنية للشاعر مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس، مدير تصوير حسام حبيب، منتج منفذ محمود الشيخ، مهندس ديكور أمير عبدالعاطي، منتج فني محمد سعيد رضوان، ستايليست بسنت نصير. والكليب مونتاج عمرو عاكف، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج محمد سامي.