التشكيل الرسمى لمعركة تكسير العظام بين البرتغال وبلجيكا

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فى مباراة من العيار الثقيل، يلتقى منتخب البرتغال، مع منتخب بلجيكا، فى مواجهة صعبة، مساء اليوم الأحد على ملعب لا كارتوخا، في دور الـ16 من منافسات يورو 2020.

وتأهلت بلجيكا في صدارة المجموعة الثانية بعد تحقيق الفوز فى جميع مبارياتها برصيد 9 نقاط، وجاءت البرتغال في المركز الثالث في المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط.

وتاريخيا يتفوق منتخب البرتغال في المواجهات المباشرة بـ6 انتصارات، فيما فاز منتخب بلجيكا فى 5 مباريات و7 تعادلات بين الفريقين، وهذه هي أول مواجهة بين المنتخبين في منافسات بطولة امم اوروبا، حيث كانت المواجهات الماضية في التصفيات وبعض المباريات الودية.

وأعلن فيرناندو سانتوس، مدرب منتخب البرتغال تشكيل المباراة الذى جاء كالتالى:

روي باتريسيو- بيبي- دياز- جيريرو- رونالدو- موتينيو- بيرناردو سيلفا- سانشيز- دالوت- جوتا- بالينيا.

كما أعلن روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، تشكيلته التي جاءت كالتالي:

كورتوا- ألديرفيرلد- فيرمايلين- فيرتونخين- أكسيل فيتسيل- كيفين دي بروين- تيليمانس- روميلو لوكاكو- إيدين هازارد- مونييه- ثورجان هازارد.