أخبار عاجلة

برلماني: ملابس بعض الرجال تثير غرائز النساء.. وأقترح وجود أماكن للتبرج -
أمين الفتوى: «الحسد موجود.. والناس تميل الآن إلى الخرافة» -
وزير الاستثمار السعودي: زيارة سلطان عُمان فرصة لتعميق التعاون -
جنوب أفريقيا تمدد قيود كوفيد-19 المشددة 14 يوما -
تخصص لأولويات أغراض السفر.. «الصحة»: نستقبل جرعات من «أسترازينيكا وفايزر وجونسون» خلال أيام -
"سباهي" يجدّد اعتماد مستشفى قوى الأمن بالرياض -
"طقس العرب": حالة جوية ماطرة وقوية تؤثر على مناطق جنوب وغرب السعودية -
"سبق" في مركز تطوير الحرس الوطني.. نهج تنظيمي يتماشى مع الرحلة التطويرية -
الداخلية تكرم لاعب الشرطة لحصوله على المركز الأول ببطولة العالم للخماسى الحديث  -
موسيمانى يتمسك بـ«ديانج» رغم إغراءات الاحتراف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

التشكيل الرسمى لمعركة تكسير العظام بين البرتغال وبلجيكا

Print
التشكيل الرسمى لمعركة تكسير العظام بين البرتغال وبلجيكا التشكيل الرسمى لمعركة تكسير العظام بين البرتغال وبلجيكا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

فى مباراة من العيار الثقيل، يلتقى منتخب البرتغال، مع منتخب بلجيكا، فى مواجهة صعبة، مساء اليوم الأحد على ملعب لا كارتوخا، في دور الـ16 من منافسات يورو 2020.

وتأهلت بلجيكا في صدارة المجموعة الثانية بعد تحقيق الفوز فى جميع مبارياتها برصيد 9 نقاط، وجاءت البرتغال في المركز الثالث في المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط.
وتاريخيا يتفوق منتخب البرتغال في المواجهات المباشرة بـ6 انتصارات، فيما فاز منتخب بلجيكا فى 5 مباريات و7 تعادلات بين الفريقين، وهذه هي أول مواجهة بين المنتخبين في منافسات بطولة امم اوروبا، حيث كانت المواجهات الماضية في التصفيات وبعض المباريات الودية.

وأعلن فيرناندو سانتوس، مدرب منتخب البرتغال تشكيل المباراة الذى جاء كالتالى:
روي باتريسيو- بيبي- دياز- جيريرو- رونالدو- موتينيو- بيرناردو سيلفا- سانشيز- دالوت- جوتا- بالينيا.

كما أعلن روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، تشكيلته التي جاءت كالتالي:
كورتوا- ألديرفيرلد- فيرمايلين- فيرتونخين- أكسيل فيتسيل- كيفين دي بروين- تيليمانس- روميلو لوكاكو- إيدين هازارد- مونييه- ثورجان هازارد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
برلماني: ملابس بعض الرجال تثير غرائز النساء.. وأقترح وجود أماكن للتبرج

برلماني: ملابس بعض الرجال تثير غرائز النساء.. وأقترح وجود أماكن للتبرج

أمين الفتوى: «الحسد موجود.. والناس تميل الآن إلى الخرافة»

أمين الفتوى: «الحسد موجود.. والناس تميل الآن إلى الخرافة»

وزير الاستثمار السعودي: زيارة سلطان عُمان فرصة لتعميق التعاون

وزير الاستثمار السعودي: زيارة سلطان عُمان فرصة لتعميق التعاون

جنوب أفريقيا تمدد قيود كوفيد-19 المشددة 14 يوما

جنوب أفريقيا تمدد قيود كوفيد-19 المشددة 14 يوما