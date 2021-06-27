يورو 2020 .. ثنائية التشيك توقف رحلة هولندا مبكراً

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حقق منتخب التشيك فوز مصير على منافسه هولندا بهدفين دون رد في إطار الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

ظهر أصحاب القميص الأبيض بأداء قوي خلال أحداث الشوط الأول وسط محاولات هجومية مستمرة وهو ما ستمر خلال الفترة الثانية وأسفر عن هدف التقدم في الدقيقة 68 بأقدام اللاعب توماش هولش.

وكان دي ليخت مدافع هولندا قد تحصل على بطاقة حمراء في الدقيقة 55 وهو ما تسبب في تراجع الأداء وسمح بالهدف الثاني عند الدقيقة 80 عن طريق اللاعب باتريك شيك.

وبهذا الفوز يبلغ منتخب التشيك الدور ربع النهائي ليضرب موعداً مثيراً مع الدنمارك، فيما ودعت هولندا يورو 2020 مبكراً رغم التوقعات بالوصول بعيداً نظراً لقوة الأداء والنتائج في دور المجموعات.