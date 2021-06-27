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نائب أمير جازان يدشن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بالمنطقة

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نائب أمير جازان يدشن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بالمنطقة نائب أمير جازان يدشن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بالمنطقة
أكد أهمية الجهود الميدانية والتوعوية في التصدّي لهذه الآفة المدمرة

نائب أمير جازان يدشن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بالمنطقة

دشن الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه، اليوم الأحد، فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار "شارك حقائق عن المخدرات أنقذ الأرواح"، بحضور مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد سعد بن جليغم، وعدد من منسوبي المديرية بجازان.

وفي التفاصيل: استمع نائب أمير جازان إلى شرحٍ من مدير مكافحة المخدرات بجازان عن البرامج والأنشطة المصاحبة لفعاليات اليوم العالمي والحملات التوعوية والمعارض والندوات التي ستقيمها مكافحة المخدرات بالمنطقة، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة بمحافظات ومراكز المنطقة، وإبراز خطورة المخدرات عبر خطب الجمعة.

ونوّه إلى حرص القيادة الرشيدة والجهود الكبيرة التي تبذلها لمكافحة المخدرات والحدّ من انتشارها ومنع ترويجها وتعاطيها، مشددًا على أهمية ما يقوم به فرع مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة جازان من جهود ميدانية وتوعوية في التصدّي لهذه الآفة المدمرة للعقل والجسم معًا، وتمس الضروريات الخمس التي حفظها الإسلام.

وحضر التدشين وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله الصقر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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