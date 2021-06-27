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«حقوق إنسان النواب» تطالب بالتحقيق في واقعة فتاة الفستان حبيبة طارق

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«حقوق إنسان النواب» تطالب بالتحقيق في واقعة فتاة الفستان حبيبة طارق «حقوق إنسان النواب» تطالب بالتحقيق في واقعة فتاة الفستان حبيبة طارق

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تصاعدت قضية الطالبة حبيبة طارق طالبة جامعة طنطا، والتي تعرضت لواقعة تنمر على أي مراقبات اللجان بالجامعة، بسبب ملابسها، والتي عرفت باسم فتاة الفستان، ووصلت إلى مجلس النواب، حيث أعلنت لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، رفضها وبشكل قاطع لواقعة التنمر، وطلبت تحقيقاً وزارياً في القضية.

وأعلن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تضامنه التام ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، مع الفتاة مطالباً من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، سرعة التحقيق في واقعة التنمر والتحرش اللفظي واستخدام عبارات من شأنها التحقير من هذه الطالبة أثناء تأديتها الامتحانات بجامعة طنطا.

وقال «رضوان» في تصريحات لـ«المحررين البرلمانيين» بعد تأجيل اجتماع اللجنة اليوم، أنه تابع ما حدث للطالبة حبيبة طارق، أثناء تأديتها الامتحان من استخدام ألفاظ تشكل أركان جريمة التنمر والتحرش اللفظي، واستخدام مصطلحات من شأنها التحقير منها، من بعض القائمين على العملية التعليمية، أثناء تواجدها داخل الحرم الجامعي، لتأدية الامتحان المقرر عليها، مما يستدعي الوقوف على حقيقة الواقعة والإجراءات التأديبية المتخذة ضد القائمين على العملية التعليمية حال ثبوت الاتهام، مؤكداً ضرورة التدخل من الدكتور خالد عبدالغفار للتحقيق في هذه الواقعة وإعلان جميع الحقائق أمام الرأى العام.

وكانت طالبة جامعة طنطا المعروفة بـ«فتاة الفستان» التي تعرضت لواقعة التنمر من مراقبي الامتحانات نهاية العام الدراسي بسبب ارتدائها فستانا.

وقالت حبيبة طارق، الطالبة بالفرقة الثانية بكلية آداب، إن المراقبين ظلوا يسخرون منها بسبب الفستان بعد خروجها من لجنة الامتحانات تارة بسبب الفستان وتارة بسبب تركها الحجاب.

المصرى اليوم

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