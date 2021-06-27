والد ضحية متسابق «ذا فويس كيدز»: المتهم مع ابني في المدرسة بس مش صاحبه (نص التحقيقات)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل «المصري اليوم»، نشر تحقيقات النيابة العامة بقضية اعتداء معاذ عيسى، متسابق برنامج «ذا فويس كيدز» على طفل جاره يُدعى حسن شريف علوان، وغرس مفتاح في رأسه، أثناء مشاجرتهما في منطقة حلوان بالقاهرة.

وكانت النيابة وجهت لـ«عيسى» اتهامًا بـ«الشروع في القتل».

وتنشر «المصري اليوم»، نص أقوال والد الطفل المجني عليه بالتحقيقات.

اسمي/ شريف محسن مصطفى علوان

السن/ 51 سنة

اعمل/ ضابط بالقوات المسلحة

حلفين اليمين

س: ما هي صلتك بالمجني عليه حسن شريف مصطفى؟

ج: هو ابني.

س: وما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق؟

ج: اللي حصل أن أنا كنت في الشغل وجه لي تليفون من زوجتي وقالت لي إن حسن اتخانق مع واحد صاحبه في الشارع اسمه معاذ محمد عيسى، وأنه ضربه بمفتاح في دماغة وإن المفتاح والمادلية متعلقة في دماغة فقلت لها روحي بيه على مستشفى الجوي في العباسية، وهو حولوه على مستشفى المعادي العسكري، نظرًا لحالته وهناك عملوا له أشعة والتحاليل واتصلوا بالاستشاري ودخلوه عمليات، والحمد لله خرج من العمليات وحالته مستقرة.

س: متى وأين حدث ذلك؟

ج: الكلام دا حصل يوم الإثنين 7/6/2021 حوالي الساعة 11 بالليل قدام بيتنا.

س: ما سبب تواجد نجلك المصاب بذلك المكان والزمان سالفي الذكر؟

ج: هو كان لسة راجع من النادي وبيلعب أمام البيت.

س:وهل علمت إذا كان أحد برفقته آنذاك؟

ج: هو كان معاه أصحابه منهم على علاء، وكان فيه حارس العمارة جمال حسين.

س: وهل شاهدت واقعة إصابة نجلك المصاب سالف الذكر؟

ج: لأ أنا كنت في الشغل، واتصلوا بيا قالولي إنه اتصاب في دماغه.

س: وهل علمت بشخص مرتكب واقعة إصابة المجني عليه سالف الذكر؟

ج: أيوة هو اسمه معاذ محمد عيسى، وعنده 15 سنة، ومقيم أعلى سوبر ماركت قريب من بيتي.

س: وهل علمت عما إذا كان استخدم المتهم سالف الذكر ثمة أدوات في التعدي على المجني؟ وما وصفها؟

ج: أنا عرفت أنه ضربه بسلسلة مفاتيح وفيه مفتاح منهم دخل في دماغه، وفضلت متعلقة في دماغه.

س: وهل علمت من أين استحصل المتهم على تلك الأداة؟

ج: لأ معرفش هي كانت في إيده.

س: وما هي الإصابات التي لحقت بالمجني عليه حسن شريف محسن تحديدًا ومحدثها؟

ج: هو اللي أعرفه أنه ضربه بمفاتيح في دماغ ابني ومحدثها اسمه معاذ محمد عيسى.

س: وأين استقرت تلك الضربات بجسد المجني عليه وعددها؟

ج: أنا سمعت أنه ضربة ضربة واحدة واستقرت في دماغه.

س: وهل كان بإمكان المتهم موالاة التعدي على المجني عليه؟

ج: معرفش.

س: وما هي المدة الزمنية التي استغرقها المتهم في التعدي على المجني عليه؟

ج: اللي عرفته أنه حصل بينهم مشادة كلامية ومعاذ محمد عيسى ضرب ابني حسن في دماغه.

س: وهل من ثمة سابق معرفة أو خلافات فيما بينك وبين المتهم؟

ج: أنا أعرف أن والده من المنطقة، ومعاذ دا مع ابني في المدرسة بس مش صاحبه.

س: وهل من ثمة سابق معرفة أو خلافات فيما بين نجلك سالف الذكر وبين المتهم سالف الذكر؟

ج: لأ مفيش معرفة ولا خلافات اللي عرفته أن ابني كان جاي من النادي، وحصلت بينهما مشادة كلامية ومعاذ ضربه في دماغه بسلسلة المفاتيح.

س: وما هو قصد المتهم من تعديه على المجني عليه نجلك؟

ج: لأ معرفش أنا مستغرب أنه مش صاحبه وأنه ضربه ليه.

س: وأين هي الأداة المستخدمة في إحداث إصابة نجلك الآن؟

ج: أنا معي في المنزل ميدالية المفاتيح، وما تحويه من مفاتيح واتعهد بإحضارها لسراي النيابة، ولكن المفتاح اللي دخل في دماغ ابني حسن الدكتور طلعه ومتحفظين عليه في المستشفى.

س: وهل ترغب في عرض نجلك المجني عليه على مصلحة الطب الشرعي؟

ج: أيوة.

س: وما هي حالة نجلك حسن شريف الصحية الآن؟

ج: هو الحمد لله اتحسن بس فيه صداع في دماغه.

س: هل لديك أقوال أخرى؟

ج: لا (تمت أقواله).