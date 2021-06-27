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كشف لغز العثور على جثة طفل في نيل الوراق

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كشف لغز العثور على جثة طفل في نيل الوراق كشف لغز العثور على جثة طفل في نيل الوراق

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كشفت أجهزة الأمن، الأحد، ملابسات واقعة العثور على جثمان طفل مجهول الهوية بنهر النيل أمام محطة مياة الوراق بالجيزة.

وفي وقت لاحق تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، متضمنًا صورة للطفل المتوفى كونه متغيب عن المنزل ومرفق أرقام هواتف «محددة» للتواصل مع أهليته، ولقد أمكن التواصل مع والدة الطفل وباستدعائها تعرفت على جثمان الطفل، وأقرت بعدم عثورها على نجلها عقب عودتها من عملها، لوجود خلافات زوجية مع زوجها اعتقدت قيامه بأخذ نجلها دون علمها، وعليه قامت باتهامه ونشر صورته على مواقع التواصل الاجتماعى، كما أضافت اعتياد نجلها على اللهو والنزول لمياه نهر النيل صحبة والده، ولم تتهم أحدًا أو تشتبه في ذلك جنائيًا، وباستدعاء زوجها أيد ما جاء بأقوالها.

واتخذت الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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