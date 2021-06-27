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حبس سائق ضبط بحوزته 72 طربة حشيش في سفاجا

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حبس سائق ضبط بحوزته 72 طربة حشيش في سفاجا حبس سائق ضبط بحوزته 72 طربة حشيش في سفاجا

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قرّرت نيابة سفاجا برئاسة المستشار محمد غالب رئيسالنيابة حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد القت اجهزة الامن القبض عليه بأحد الأكمنة بحوزته 72 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7،200 كيلو جرام ومبلغ مالى، هاتف محمول.

وتلقى اللواء سليمان شتا، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من اللواء خالد عبدالهادي مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لقسم شرطة سفاجا بمديرية أمن البحر الأحمر والمعينة لمتابعة الحالة الأمنية بطريق سفاجا / قنا «دائرة القسم» من ضبط سائق – مقيم بمحافظة قنا – له معلومات جنائية)، حال قيادته سيارة أجرة قادم من مدينة قنا اتجاه مدينة الغردقة، بحوزته ( عدد 72 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7،200 كيلو جرام ومبلغ مالى، هاتف محمول ).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، واستخدام السيارة في عملية النقل والترويج وتحرر محضر بالحادث وإحالة المتهم للنيابة للتحقيق.

المصرى اليوم

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