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المصري يستعيد خدمات أحمد رفعت أمام البنك الأهلي

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المصري يستعيد خدمات أحمد رفعت أمام البنك الأهلي المصري يستعيد خدمات أحمد رفعت أمام البنك الأهلي

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يستعيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي لخدمات أحمد رفعت، جناح الفريق، خلال مباراة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ويأتي ذلك بعد إنتهاء إيقافه نتيجة حصوله على الإنذار الثالث، وهو ما أبعده عن الفريق خلال مباراة الإنتاج الحربي الأخيرة، التي انتهت بفوز الإنتاج بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويستعد المصري لخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها الجمعة المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الولة الثامنة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الفريق البورسعيدي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة، جمعها من الفوز في 11 مباراة وتعادل في 10 مباريات، وتعرض للهزيمة في 6 لقاءات، أحرز لاعبوه 37 هدفًا وتلقت شباكه 27 غيرها.

المصرى اليوم

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