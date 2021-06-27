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الأهلي يبدأ استخراج تأشيرات المغرب .. وطباخ خاص للبعثة

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الأهلي يبدأ استخراج تأشيرات المغرب .. وطباخ خاص للبعثة الأهلي يبدأ استخراج تأشيرات المغرب .. وطباخ خاص للبعثة

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بدأ الجهاز الإداري للنادي الأهلي، في استخراج التأشيرات الخاصة بدخول بعثة الفريق الكروي الأول الي المغرب لمواجهة فريق كايزر تشيفز الجنوب افريقي.

ويلتقي الأهلي مع كايزر تشيفز، يوم 17 من يوليو المقبل في نهائي دوري رابطة الأبطال الإفريقي.

وطلب الجنوب افريقي بيتسو مويسماني، من سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي استخراج التأِشيرات لكافة اللاعبين المقيدين في القائمة الافريقية بما فيهم المصابين خصوصاً وانه لم يستقر علي القائمة التي ستسافر الي المغرب لخوض المواجهة.

واستقر الجهاز الفني، علي اصطحاب خاص لبعثة الفريق في المغرب وعدم تناول أي وجبات الا التي سيتم اعدادها بواسطة طباخ الفريق وتحت اشراف الجهاز الطبي، للحفاظ علي النظام الغذائي الذي يتم وضعه من قبل المدير الفني وخصوصاً في المباريات المهمة.

المصرى اليوم

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