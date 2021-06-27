الموسيقار راجح داوود: مصطفى الفقي أخبرني بتشريحي لجائزة الدولة التقديرية

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قال الموسيقار راجح داوود، إنه تعليم الفنون الجيدة مهم جدًا للأطفال، لأن هذا ينعكس بالإيجاب على حياة النشأ الذي تربى عن طريق الفنون الجيدة، وهذا من شأنه أن ينعكس على المجتمع فيما بعد.

وتابع «داوود»، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية تواصل معه هاتفيًا، وأخبره بأن مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية رشحه لجائزة الدولة التقديرية، وهذا شيء يفتخر به، خاصة وأنها جاءت من مجموعة قامات كبيرة.

ولفت إلى أن مكتبة الإسكندرية تحتوي على أنشطة كثيرة بدءًا من الآثار والتاريخ؛ إضافة إلى مركز الفنون الذي يقدم نشاط موسيقي ومسرحي وسينمائي لجمهور إسكندرية، وهذا الأمر غير متوفر في الإسكندرية، معقبًا: «الإسكندرية كأنها في بلد تانية، محدش مهتم بها، والفنانين في الإسكندرية يقوموا بالذهاب إلى القاهرة، للحصول على فرصة في الفنون المختلفة».