أخبار عاجلة

"سباهي" يجدّد اعتماد مستشفى قوى الأمن بالرياض -
"طقس العرب": حالة جوية ماطرة وقوية تؤثر على مناطق جنوب وغرب السعودية -
"سبق" في مركز تطوير الحرس الوطني.. نهج تنظيمي يتماشى مع الرحلة التطويرية -
الداخلية تكرم لاعب الشرطة لحصوله على المركز الأول ببطولة العالم للخماسى الحديث  -
موسيمانى يتمسك بـ«ديانج» رغم إغراءات الاحتراف -
رئيس جنوب أفريقيا: لا مبرر للعنف بعد اعتقال الرئيس السابق -
«حرزوا الساعة وهيحللوها».. المتهم بتسريب امتحان اللغة العربية بالثانوية العامة: أنا مظلوم -
واشنطن: ندرك جيدا التهديد الذي تواجهه دول المصب بسبب «سد النهضة» -
«الخارجية الأمريكية»: لا حل عسكري لـ«سد النهضة».. ولا يمكن تخيل حرب جديدة في القارة الأفريقية -
ولي عهد أبوظبي يوجّه بتقديم 500 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكورونا إلى تونس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

الموسيقار راجح داوود: مصطفى الفقي أخبرني بتشريحي لجائزة الدولة التقديرية

Print
الموسيقار راجح داوود: مصطفى الفقي أخبرني بتشريحي لجائزة الدولة التقديرية الموسيقار راجح داوود: مصطفى الفقي أخبرني بتشريحي لجائزة الدولة التقديرية

لاقتراحات اماكن الخروج

قال الموسيقار راجح داوود، إنه تعليم الفنون الجيدة مهم جدًا للأطفال، لأن هذا ينعكس بالإيجاب على حياة النشأ الذي تربى عن طريق الفنون الجيدة، وهذا من شأنه أن ينعكس على المجتمع فيما بعد.

وتابع «داوود»، خلال حواره مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج «حلو الكلام»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، أن الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية تواصل معه هاتفيًا، وأخبره بأن مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية رشحه لجائزة الدولة التقديرية، وهذا شيء يفتخر به، خاصة وأنها جاءت من مجموعة قامات كبيرة.

ولفت إلى أن مكتبة الإسكندرية تحتوي على أنشطة كثيرة بدءًا من الآثار والتاريخ؛ إضافة إلى مركز الفنون الذي يقدم نشاط موسيقي ومسرحي وسينمائي لجمهور إسكندرية، وهذا الأمر غير متوفر في الإسكندرية، معقبًا: «الإسكندرية كأنها في بلد تانية، محدش مهتم بها، والفنانين في الإسكندرية يقوموا بالذهاب إلى القاهرة، للحصول على فرصة في الفنون المختلفة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
برلماني: ملابس بعض الرجال تثير غرائز النساء.. وأقترح وجود أماكن للتبرج

برلماني: ملابس بعض الرجال تثير غرائز النساء.. وأقترح وجود أماكن للتبرج

أمين الفتوى: «الحسد موجود.. والناس تميل الآن إلى الخرافة»

أمين الفتوى: «الحسد موجود.. والناس تميل الآن إلى الخرافة»

وزير الاستثمار السعودي: زيارة سلطان عُمان فرصة لتعميق التعاون

وزير الاستثمار السعودي: زيارة سلطان عُمان فرصة لتعميق التعاون

جنوب أفريقيا تمدد قيود كوفيد-19 المشددة 14 يوما

جنوب أفريقيا تمدد قيود كوفيد-19 المشددة 14 يوما