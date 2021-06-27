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تحطم سيارتين في انهيار شرفة عقار بالمكس غرب الإسكندرية (صور)

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تسبب انهيار شرفة عقار قديم بمنطقة القباري بحي غرب الإسكندرية، مساء الأحد، فى تحطم سيارتين ملاكي، وذلك دون حدوث أي إصابات بين المواطنين.

تلقت غرفة عمليات حي غرب الإسكندرية، بلاغا يفيد سقوط أجزاء من شرفة شقة بعقار بشارع المكس أمام مركز المواساة الإسلامي، وانتقل مسؤولو الحي إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص سقوط شرفة شقة بالعقار المشار إليه، ما أسفر عن تحطم وتلفيات بسيارتين ملاكي تصادف وقوفهما أسفل العقار، دون حدوث أي إصابات.

ووجهت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، برفع أنقاض الشرفة من أسفل العقار، ووضع حواجز حول العقار، وذلك حفاظا على سلامة المارة والسيارات.

بالصور- تحطم سيارتين في انهيار شرفة عقار بالمكس غرب الإسكندرية
بالصور- تحطم سيارتين في انهيار شرفة عقار بالمكس غرب الإسكندرية
بالصور- تحطم سيارتين في انهيار شرفة عقار بالمكس غرب الإسكندرية
بالصور- تحطم سيارتين في انهيار شرفة عقار بالمكس غرب الإسكندرية

المصرى اليوم

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